Свёнтек — Гауфф: полька перевела полуфинал Цинциннати в третий сет
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Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, выиграла второй сет полуфинального матча хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) и перевела встречу в третью партию. Текущий счёт её матча с американкой Кори Гауфф, седьмой ракеткой мира, — 6:7 (2:7), 6:3.
Матч длится уже 1 час 49 минут. Сейчас стартует третий сет встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Иги Свёнтек и Кори Гауфф за выход в финал турнира в Цинциннати.
Напомним, в финале турнира победительница этой встречи сыграет либо с финалисткой «Ролан Гаррос» в текущем сезоне чешкой Каролиной Муховой, либо со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко. Их матч пройдёт сегодня, 19 августа, вечером.
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