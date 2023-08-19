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Свёнтек — Гауфф: полька перевела полуфинал Цинциннати в третий сет

Свёнтек — Гауфф: полька перевела полуфинал Цинциннати в третий сет
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Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, выиграла второй сет полуфинального матча хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) и перевела встречу в третью партию. Текущий счёт её матча с американкой Кори Гауфф, седьмой ракеткой мира, — 6:7 (2:7), 6:3.

Матч длится уже 1 час 49 минут. Сейчас стартует третий сет встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Иги Свёнтек и Кори Гауфф за выход в финал турнира в Цинциннати.

Напомним, в финале турнира победительница этой встречи сыграет либо с финалисткой «Ролан Гаррос» в текущем сезоне чешкой Каролиной Муховой, либо со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко. Их матч пройдёт сегодня, 19 августа, вечером.

Цинциннати (ж). 1/2 финала
19 августа 2023, суббота. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 2 		6 2
7 7 		3 2
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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