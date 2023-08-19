«Условия здесь больше подходят ему». Алькарас — о матче 1/2 финала с Хуркачем
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче с Хубертом Хуркачем (20-й в рейтинге АТР) из Польши.
«Мы играли на прошлой неделе в Торонто. Это был отличный матч, очень тяжёлый. В Цинциннати корт немного быстрее, чем в Торонто, так что, наверное, условия здесь больше подходят ему. У него сильные подачи, сильные удары.
Я должен сыграть на самом высоком уровне, чтобы пройти дальше. Он хорош, так что нас ждёт очень интересный полуфинал. Смотреть будет весело», – сказал Алькарас на пресс-конференции.
Турнир категории «Мастерс» проходит в Цинциннати (США) с 13 по 20 августа и завершится за неделю до начала US Open.
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