«Условия здесь больше подходят ему». Алькарас — о матче 1/2 финала с Хуркачем

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче с Хубертом Хуркачем (20-й в рейтинге АТР) из Польши.

«Мы играли на прошлой неделе в Торонто. Это был отличный матч, очень тяжёлый. В Цинциннати корт немного быстрее, чем в Торонто, так что, наверное, условия здесь больше подходят ему. У него сильные подачи, сильные удары.

Я должен сыграть на самом высоком уровне, чтобы пройти дальше. Он хорош, так что нас ждёт очень интересный полуфинал. Смотреть будет весело», – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Турнир категории «Мастерс» проходит в Цинциннати (США) с 13 по 20 августа и завершится за неделю до начала US Open.