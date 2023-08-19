Гауфф вышла в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати, впервые в карьере обыграв Свёнтек
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Американская теннисистка Кори Гауфф, седьмая ракетка мира, пробилась в финал хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Спортсменка впервые в карьере смогла одолеть первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек. Их встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.
Борьба за выход в финал Цинциннати продолжалась 2 часа 50 минут. Кори Гауфф по ходу встречи выполнила шесть эйсов, реализовала три брейк-пойнта из семи и допустила шесть двойных ошибок. На счету Иги Свёнтек — одна подача навылет, 4 реализованных брейк-пойнта из 14 и три двойные ошибки.
Это крупнейший финал в карьере 19-летней Кори Гауфф на турнирах под эгидой WTA. В нём за титул она поборется либо с чешкой Каролиной Муховой, либо с белоруской Ариной Соболенко.
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