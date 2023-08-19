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Гауфф вышла в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати, впервые в карьере обыграв Свёнтек

Гауфф вышла в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати, впервые в карьере обыграв Свёнтек
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Американская теннисистка Кори Гауфф, седьмая ракетка мира, пробилась в финал хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Спортсменка впервые в карьере смогла одолеть первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек. Их встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Борьба за выход в финал Цинциннати продолжалась 2 часа 50 минут. Кори Гауфф по ходу встречи выполнила шесть эйсов, реализовала три брейк-пойнта из семи и допустила шесть двойных ошибок. На счету Иги Свёнтек — одна подача навылет, 4 реализованных брейк-пойнта из 14 и три двойные ошибки.

Это крупнейший финал в карьере 19-летней Кори Гауфф на турнирах под эгидой WTA. В нём за титул она поборется либо с чешкой Каролиной Муховой, либо с белоруской Ариной Соболенко.

Цинциннати (ж). 1/2 финала
19 августа 2023, суббота. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 4
7 7 		3 6
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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