«Сбей меня с ног семь раз, но я поднимусь в восьмой». Гауфф — о победе над Свёнтек

Американская теннисистка, седьмая ракетка мира Кори Гауфф прокомментировала свою победу над первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек в полуфинале хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
В этом матче американка не только впервые смогла взять сет у польки, а также прервала серию поражений в личных встречах с Игой Свёнтек: ранее Гауфф проиграла первой ракетке мира семь матчей подряд, все — в двух сетах.
«Видела цитату: «Сбей меня с ног девять раз, но я поднимусь в десятый». Это песня Карди Би. Но в моём случае: «Сбей меня с ног семь раз, но я поднимусь в восьмой» (смеётся).
Ига играла очень хорошо на матчболах. Но я не думала об этом. Просто потому, что она первая ракетка мира, важно сосредоточиться только на своей половине корта. Я знала, что играю немного сильнее сегодня. Это продолжалось до последней секунды», — сказала Кори Гауфф в интервью на корте.
- 19 августа 2023
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