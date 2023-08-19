Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати

Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко вслед за первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек покидает хардовый турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В своём матче полуфинала белоруска в трёх сетах проиграла 17-й ракетке мира из Чехии Каролине Муховой. Встреча теннисисток завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 2:6.

Спортсменки провели на корте 2 часа 37 минут. Арина Соболенко по ходу встречи реализовала два брейк-пойнта из шести и допустила десять двойных ошибок. На счету Каролины Муховой — 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 и шесть двойных ошибок. Также на счету каждой из теннисисток по три выполненных эйса.

Каролина Мухова в финале встретится с седьмой ракеткой мира из США Кори Гауфф. Ранее у теннисисток не было личных встреч.

Цинциннати (ж). 1/2 финала
19 августа 2023, суббота. 21:20 МСК
Каролина Мухова
17
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		3 2
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023