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Мухова прокомментировала свой выход в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати

Мухова прокомментировала свой выход в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати
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Чешская теннисистка Каролина Мухова, 17-я ракетка мира, прокомментировала свой выход в финал хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Спортсменка в трёх сетах полуфинала обыграла вторую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко и теперь поборется за титул с седьмой ракеткой мира из США Кори Гауфф.

«Это невероятно! Это была очень тяжёлая битва. Но сейчас я взволнована, очень взволнована. Это мой первый финал категории WTA-1000. Мне очень нравится здесь, в Цинциннати. Надеюсь, что увидимся завтра и что некоторые болельщики всё ещё будут продолжать поддерживать меня. Даже несмотря на то что я играю с Кори», — сказала Мухова в интервью на корте.

Отметим, что после выхода в финал Цинциннати Каролина Мухова впервые в карьере попадёт в топ-10 рейтинга WTA уже в понедельник, 21 августа.

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