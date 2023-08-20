Видеообзор полуфинального матча Соболенко и Муховой в Цинциннати

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко покидает хардовый турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В своём матче полуфинала белоруска в трёх сетах проиграла 17-й ракетке мира из Чехии Каролине Муховой. Встреча теннисисток завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 2:6.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор полуфинальной встречи.
Видео доступно в YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
Спортсменки провели на корте 2 часа 37 минут. Арина Соболенко по ходу встречи реализовала два брейк-пойнта из шести и допустила десять двойных ошибок. На счету Каролины Муховой — 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 и шесть двойных ошибок. Также на счету каждой из теннисисток по три выполненных эйса.
Каролина Мухова в финале встретится с седьмой ракеткой мира из США Кори Гауфф. Ранее у теннисисток не было личных встреч.
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