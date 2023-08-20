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Алькарас обыграл Хуркача и вышел в финал турнира в Цинциннати

Алькарас обыграл Хуркача и вышел в финал турнира в Цинциннати
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Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в финал турнира в Цинциннати. В полуфинальном матче турнира он обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача.

Продолжительность встречи составила 2 час 19 минут. За это время Алькарас сделал две подачи навылет и реализовал 1 брейк-пойнт из 11. На счету поляка десять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В финале турнира Алькарас встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) – Новак Джокович (Сербия).

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 20 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является Борна Чорич, который в финале турнира обыграл Стефаноса Циципаса.

Цинциннати (м). 1/2 финала
20 августа 2023, воскресенье. 00:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 7 6
6 		6 4 3
         
Хуберт Хуркач
20
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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