Алькарас обыграл Хуркача и вышел в финал турнира в Цинциннати

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в финал турнира в Цинциннати. В полуфинальном матче турнира он обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача.

Продолжительность встречи составила 2 час 19 минут. За это время Алькарас сделал две подачи навылет и реализовал 1 брейк-пойнт из 11. На счету поляка десять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В финале турнира Алькарас встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) – Новак Джокович (Сербия).

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 20 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является Борна Чорич, который в финале турнира обыграл Стефаноса Циципаса.