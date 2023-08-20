Джокович переиграл Зверева и вышел в финал турнира в Цинциннати

Завершился второй полуфинальный матч турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором встретились серб Новак Джокович (вторая ракетка мира) и представитель Германии Александр Зверев (17-я ракетка мира). Победу одержал Джокович и вышел в финал соревнования.

Новак победил со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа и 6 минут. За это время Джокович сделал четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из шести возможных брейк-пойнта (33%). В свою очередь, Зверев исполнил 10 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал один из четырех заработанных брейк-пойнтов.

В финале соревнований серб встретится с первой ракеткой мира, испанцем Карлос Алькарасом.