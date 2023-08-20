Цинциннати–2023, женщины: результаты матчей седьмого игрового дня и турнирная сетка
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Закончился седьмой игровой день турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), где были сыграны полуфинальные матчи.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами седьмого игрового дня соревнований в Цинциннати среди женщин.
Теннис. WTA-1000 в Цинциннати. Результаты седьмого игрового дня
Кори Гауфф (США) — Ига Свёнтек (Польша) — 7:6, 3:6, 6:4.
Каролина Мухова (Чехия) — Арина Соболенко (Беларусь) — 6:7, 6:3, 6:2.
Таким образом в финале турнира встретятся Гауфф (седьмая ракетка мира) и Мухова (17-я ракетка мира). Матч начнётся сегодня, 20 августа, в 20:30 мск. Девушки впервые встретятся с друг другом на официальных турнирах.
Прошлогодней победительницей турнира является француженка Каролин Гарсия. Призовой фонд турнира составляет $ 2 788 468.
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