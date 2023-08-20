Алькарас прокомментировал победу над Хуркачем в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати
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Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе над польским спортсменом Хубертом Хуркачем в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
«Это был полуфинал характеров, я должен был сохранить своё место в турнире. У меня было много брейк-пойнтов, это было действительно тяжело. Но я должен был сохранять позитивный настрой и оставаться в игре, как говорил тренер. Мы знали, что у меня будут свои шансы, и я старался ими воспользоваться. Каждый матч с Хубертом очень и очень тяжёлый, но безумно рад, что смог победить.
Этот турнир действительно сложный, все мои матчи длились по три сета. Но я рад, что смог выиграть каждый из них и оставаться сильным. Я вырос благодаря этим играм», — сказал Алькарас после матча.
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