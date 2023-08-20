Арина Соболенко — о поражении от Муховой: ты побеждаешь или учишься

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях пост о своём выступлении на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Напомним, 25-летняя Соболенко (2) дошла до полуфинала, где со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 2:6 проиграла финалистке «Ролан Гаррос» — 2023 чешке Каролине Муховой.

«Ты побеждаешь или учишься. Только так. Спасибо, Цинциннати! Увидимся в следующем году», — написала Соболенко в своих социальных сетях.

Цинциннати стал для Соболенко последним подготовительным турниром перед Открытым чемпионатом США — 2023. Соревнования у женщин пройдут с 28 августа по 9 сентября. В прошлом году на US Open Арина дошла до полуфинала.