Джокович: наша встреча с Алькарасом в финале «Мастерса» — это потрясающе для спорта

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над представителем Германии Александром Зверевым (17-я ракетка мира) в матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), а также высказался о предстоящей встрече с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в финале соревнований.

«Думаю, я хорошо играл на подаче Саши и реагировал на его ответные действия. Мне удалось сохранить спокойствие и решить всё в 12-м гейме второго сета. Я доволен. Думаю, есть несколько моментов, которые я мог бы сделать лучше, но в целом это победа в двух сетах над отличным теннисистом, находящимся в хорошей форме, так что я очень рад.

Встреча с Карлосом в финале — это потрясающе для спорта. Первый и второй номер рейтинга вновь встречаются в финале большого турнира. Я думаю, это то, чего все хотели и ожидали на старте турнира», — сказал Джокович после матча.