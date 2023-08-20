Цинциннати-2023, мужчины: результаты матчей седьмого игрового дня и турнирная сетка

В Цинциннати (США) завершился седьмой игровой день на турнире серии «Мастерс», по итогам которого определились финалисты соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати. Результаты седьмого игрового дня

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Хуберт Хуркач (Польша) – 2:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Новак Джокович (Сербия, 2) – Александр Зверев (Германия, 16) – 7:6 (7:5), 7:5.

Сегодня, 20 августа, Алькарас и Джокович разыграют престижный титул. Матч пройдёт на Центральном корте и начнётся в 23:30 мск.

Прошлогодним чемпионом Цинциннати является 16-я ракетка мира хорватский теннисист Борна Чорич. Чорич не сумел защитить титул, проиграв Хуберту Хуркачу во втором круге соревнований.