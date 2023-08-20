Гауфф: не хотела такого антирекорда в матчах со Свёнтек, как у Монфиса с Джоковичем
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Американская теннисистка, седьмая ракетка мира Кори Гауфф высказалась о первой победе в карьере над польской спортсменкой Игой Свёнтек (первая в рейтинге WTA).
«Я очень рада. Честно говоря, я не знаю, заглядывала ли я слишком далеко в будущее. Не в обиду Гаэлю, но я не хотела такого антирекорда для себя в матчах со Свёнтек, как у него с Джоковичем. Я правда очень этого не хотела», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
Напомним, благодаря победе в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Гауфф прервала свою серию поражений в личных матчах со Свёнтек. До этого полька выиграла семь встреч подряд. Рекорд сербского теннисиста Новака Джоковича в матчах с французом Гаэлем Монфисом составляет 19 побед.
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