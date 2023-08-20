Новак Джокович признался, что его не особо удивляет выход в финал Цинциннати

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил, удивило ли его то, что на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США) он сразу дошёл до финала.

Напомним, серб выступает в США впервые с US Open – 2021, где он проиграл Даниилу Медведеву. После этого Джоковича не пускали в страну из-за отсутствия прививки от коронавируса. А в Цинциннати Новак не играл с 2020 года, в 2021-м он снялся с турнира.

«Я всегда жду от себя высокого уровня. Меня это не особо удивляет. Я знаю, сколько я работал на корте и за его пределами. Очень здорово вернуться на хард впервые с февраля. Я сыграл на этой неделе несколько действительно хороших матчей. Надеюсь, смогу продолжить в том же духе», — сказал Джокович на пресс-конференции после победы в полуфинале.