Новак Джокович признался, что его не особо удивляет выход в финал Цинциннати

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил, удивило ли его то, что на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США) он сразу дошёл до финала.
Напомним, серб выступает в США впервые с US Open – 2021, где он проиграл Даниилу Медведеву. После этого Джоковича не пускали в страну из-за отсутствия прививки от коронавируса. А в Цинциннати Новак не играл с 2020 года, в 2021-м он снялся с турнира.
«Я всегда жду от себя высокого уровня. Меня это не особо удивляет. Я знаю, сколько я работал на корте и за его пределами. Очень здорово вернуться на хард впервые с февраля. Я сыграл на этой неделе несколько действительно хороших матчей. Надеюсь, смогу продолжить в том же духе», — сказал Джокович на пресс-конференции после победы в полуфинале.
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