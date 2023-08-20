Тейлор Фритц украсил обложку журнала о роскошном образе жизни

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц украсил обложку американского журнала о роскошном образе жизни Haute Living. Будучи героем номера, Фритц погрузил издание в день, когда обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля. Напомним, это произошло в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) в 2022 году.
«Сразу после того, как я выиграл матч, упал на землю. Я не мог в это поверить. Я продолжал говорить: «Не может быть, чтобы это происходило по-настоящему, не может быть»», — поделился воспоминаниями Фритц.
В данный момент Фритц готовится к выступлению на US Open – 2023, который пройдёт с 28 августа по 10 сентября. В прошлом году Тейлор сенсационно проиграл в первом круге домашнего мэйджора соотечественнику Брендону Холту (Q).
- 20 августа 2023
-
12:57
-
12:43
-
12:21
-
11:38
-
11:27
-
10:34
-
10:29
-
10:07
-
09:57
-
09:54
-
09:49
-
09:32
-
09:00
-
05:07
-
02:35
-
00:50
-
00:45
-
00:19
- 19 августа 2023
-
23:56
-
22:10
-
21:27
-
21:02
-
19:58
-
19:57
-
19:16
-
19:16
-
18:10
-
17:02
-
16:46
-
15:53
-
15:35
-
15:15
-
15:03
-
15:02
-
14:54