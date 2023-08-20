Тейлор Фритц украсил обложку журнала о роскошном образе жизни

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц украсил обложку американского журнала о роскошном образе жизни Haute Living. Будучи героем номера, Фритц погрузил издание в день, когда обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля. Напомним, это произошло в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) в 2022 году.

«Сразу после того, как я выиграл матч, упал на землю. Я не мог в это поверить. Я продолжал говорить: «Не может быть, чтобы это происходило по-настоящему, не может быть»», — поделился воспоминаниями Фритц.

В данный момент Фритц готовится к выступлению на US Open – 2023, который пройдёт с 28 августа по 10 сентября. В прошлом году Тейлор сенсационно проиграл в первом круге домашнего мэйджора соотечественнику Брендону Холту (Q).