«Мой топливный бак почти пуст». Свёнтек — о поражении в матче с Гауфф

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала поражение в матче 1/2 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) с американкой Кори Гауфф. Матч завершился со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4 в пользу Гауфф.

«Я бы сказала, что мой топливный бак почти пуст. Честно говоря, я не собираюсь сильно жалеть о поражении, потому что я рада наступлению выходных. Коко отлично играла, её первая подача была лучше, чем в большинстве наших личных встреч. Она была быстрее. Коко больше двигалась, хоть и рисковала, поддерживая такой высокий темп. Технически я всё сделала правильно. Коко действительно была хороша, это был непростой матч», — приводит слова Свёнтек Ubitennis.