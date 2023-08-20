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Арина Соболенко: единственное, что беспокоило меня в Цинциннати, — это расписание

Арина Соболенко: единственное, что беспокоило меня в Цинциннати, — это расписание
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выступила с критикой расписания хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Единственное, что меня беспокоило в Цинциннати, — это расписание. Все жаловались на расписание в Монреале, но здесь происходит то же самое. Я была крайне разочарована. Почему они принимают такие решения… Я понимаю, что все хотят увидеть, как играет Карлос Алькарас, но мне нужно было провести матч с Муховой вскоре после игры с Жабер, и я рассчитывала выйти на корт как минимум в 15:00 по местному времени. Только это меня и беспокоило», — приводит слова Соболенко Ubitennis.

Напомним, в полуфинале турнира в Цинциннати Соболенко проиграла чешской теннисистке Каролине Муховой.

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