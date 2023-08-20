Мухова: мы никогда с Гауфф даже не тренировались вместе. Я не следила за её матчами

17-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова поделилась ожиданиями от встречи с американской спортсменкой Кори Гауфф (седьмая в рейтинге WTA) в финале хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Я плохо знаю Коко. По-моему, мы никогда с ней даже не тренировались вместе. Я никогда не следила за её матчами. Посмотрим, что будет. Я знаю, что она отлично двигается на корте, она мощна. Я видела некоторые моменты её встречи с Игой Свёнтек. Очень, очень жёсткая борьба. Но здесь каждый раунд такой. Так что я с нетерпением жду встречи», — сказала Мухова на пресс-конференции.

Отметим, что после выхода в финал Цинциннати Каролина Мухова впервые в карьере попадёт в топ-10 рейтинга WTA уже в понедельник, 21 августа.