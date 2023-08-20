Гауфф — о секрете выносливости: это генетика, природные качества и длительные тренировки

Американская теннисистка, седьмая ракетка мира Кори Гауфф в преддверии финального матча турнира в Цинциннати (США) с чешской спортсменкой Каролиной Муховой высказалась о своей выносливости.

«Я с детства была выносливой, всегда хорошо справлялась с большой нагрузкой. Мама говорила, что, когда я была ребёнком, я могла бегать весь день и вообще не устать. Когда начала играть в теннис, родители меня ни к чему не принуждали. Я всегда хотела играть дольше, проводила по шесть-восемь часов на корте, потому что мне это нравилось. Я из тех людей, которых нужно останавливать. Думаю, моя нынешняя выносливость связана с генетикой, природными качествами и длительными тренировками. Да, это результат тяжёлой работы за пределами корта», — сказала Гауфф на пресс-конференции.