Гауфф — о секрете выносливости: это генетика, природные качества и длительные тренировки

Американская теннисистка, седьмая ракетка мира Кори Гауфф в преддверии финального матча турнира в Цинциннати (США) с чешской спортсменкой Каролиной Муховой высказалась о своей выносливости.
«Я с детства была выносливой, всегда хорошо справлялась с большой нагрузкой. Мама говорила, что, когда я была ребёнком, я могла бегать весь день и вообще не устать. Когда начала играть в теннис, родители меня ни к чему не принуждали. Я всегда хотела играть дольше, проводила по шесть-восемь часов на корте, потому что мне это нравилось. Я из тех людей, которых нужно останавливать. Думаю, моя нынешняя выносливость связана с генетикой, природными качествами и длительными тренировками. Да, это результат тяжёлой работы за пределами корта», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
- 20 августа 2023
-
15:55
-
15:44
-
15:16
-
13:42
-
12:57
-
12:43
-
12:21
-
11:38
-
11:27
-
10:34
-
10:29
-
10:07
-
09:57
-
09:54
-
09:49
-
09:32
-
09:00
-
05:07
-
02:35
-
00:50
-
00:45
-
00:19
- 19 августа 2023
-
23:56
-
22:10
-
21:27
-
21:02
-
19:58
-
19:57
-
19:16
-
19:16
-
18:10
-
17:02
-
16:46
-
15:53
-
15:35