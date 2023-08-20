Алькарас: считаю, что я не похож ни на кого, кроме Карлоса Алькараса

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на слова серба Новака Джоковича, с которым сегодня сразится в финальном матче турнира «Мастерс» в Цинциннати (США).
«Здорово, что такой игрок, как Новак, говорит о тебе такие вещи.
Тот, кто играл против Рафы, против Роджера и говорит, что у меня есть что-то похожее них, это отлично для меня. Но не совсем согласен, потому что я всегда говорю, что я Карлос Алькарас. Мой стиль игры не такой, как у Рафы, Роджера и Новака.
Я просто стараюсь идти своим путём, пытаюсь создать Карлоса Алькараса. Я всегда так говорю. Считаю, что я не похож ни на кого, кроме Карлоса Алькараса», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции вчера.
Турнир в Цинциннати завершается сегодня, за неделю до начала US Open.
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