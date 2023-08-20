Алькарас — Джокович: текстовая трансляция матча финала «Мастерса» в Цинциннати

Сегодня, 20 августа, в Цинциннати (США) пройдёт финальный матч хардового «Мастерса», в котором за победу будут бороться два лидера рейтинга ATP: первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас и вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. Встреча запланирована вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 23:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Новака Джоковича и Карлоса Алькараса за победу на «Мастерсе» в Цинциннати.
Новак Джокович играет на своём первом турнире с середины июля, когда сербский теннисист в упорной борьбе проиграл в финале Уимблдона своему оппоненту в финале Цинциннати — Карлосу Алькарасу. Это будет третий поединок спортсменов: по победам ведёт испанец — 2-1, который, помимо Уимблдона, обыгрывал Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Мадриде в 2022 году. Серб же побеждал в полуфинале «Ролан Гаррос» в текущем сезоне.
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