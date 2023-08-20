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Алькарас — Джокович: текстовая трансляция матча финала «Мастерса» в Цинциннати

Алькарас — Джокович: текстовая трансляция матча финала «Мастерса» в Цинциннати
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Сегодня, 20 августа, в Цинциннати (США) пройдёт финальный матч хардового «Мастерса», в котором за победу будут бороться два лидера рейтинга ATP: первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас и вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. Встреча запланирована вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 23:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Новака Джоковича и Карлоса Алькараса за победу на «Мастерсе» в Цинциннати.

Новак Джокович играет на своём первом турнире с середины июля, когда сербский теннисист в упорной борьбе проиграл в финале Уимблдона своему оппоненту в финале Цинциннати — Карлосу Алькарасу. Это будет третий поединок спортсменов: по победам ведёт испанец — 2-1, который, помимо Уимблдона, обыгрывал Джоковича в полуфинале «Мастерса» в Мадриде в 2022 году. Серб же побеждал в полуфинале «Ролан Гаррос» в текущем сезоне.

Цинциннати (м). Финал
20 августа 2023, воскресенье. 23:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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