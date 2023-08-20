«Большая команда». Рублёв, Хачанов и Медведев сделали совместное фото в Нью-Йорке

Российские теннисисты Даниил Медведев (3), Андрей Рублёв (7) и Карен Хачанов (11) сделали совместную фотографию, на которой, кроме самих спортсменов, присутствуют и члены их команд. На фото есть и Фернандо Висенте — главный тренер Рублёва, и Жиль Сервара — тренер Медведева. Сам снимок опубликовал в социальной сети физиотерапевт Андрея Рублёва — Карлос Коста.

Фото: Социальные сети Карлоса Косты

Коста подписал фотографию: «Большая команда! Усердно работаем для лучших результатов. Дальше — US Open».

Спортсмены уже находятся в Нью-Йорке (США), где вскоре стартует Открытый чемпионат США — финальный турнир «Большого шлема» в текущем сезоне. US Open в 2023 году пройдёт с 28 августа по 10 сентября.

Напомним, Даниил Медведев становился чемпионом US Open в 2021 году, Андрей Рублёв трижды доходил до четвертьфинала (2017, 2020, 2022), а Карен Хачанов в 2022 году дошёл до полуфинала турнира.