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Кори Гауфф — победительница турнира WTA-1000 в Цинциннати

Кори Гауфф — победительница турнира WTA-1000 в Цинциннати
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19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, седьмая ракетка мира, одержала победу в финале хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Спортсменка обыграла 17-ю ракетку мира из Чехии Каролину Мухову. Их встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Борьба в финале Цинциннати продолжалась 1 час 55 минут. Кори Гауфф по ходу встречи не выполнила ни одного эйса, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила шесть двойных ошибок. На счету Каролины Муховой — ни одной подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из девяти и пять двойных ошибок.

Цинциннати (ж). Финал
20 августа 2023, воскресенье. 20:40 МСК
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Каролина Мухова
17
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Это крупнейший финал в карьере 19-летней Кори Гауфф на турнирах под эгидой WTA. Американская теннисистка в этом году уже становилась обладательницей титулов в Вашингтоне и в Окленде.

Призовой фонд турнира составил $ 2 788 468.

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