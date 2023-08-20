Кори Гауфф — победительница турнира WTA-1000 в Цинциннати

19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, седьмая ракетка мира, одержала победу в финале хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Спортсменка обыграла 17-ю ракетку мира из Чехии Каролину Мухову. Их встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Борьба в финале Цинциннати продолжалась 1 час 55 минут. Кори Гауфф по ходу встречи не выполнила ни одного эйса, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила шесть двойных ошибок. На счету Каролины Муховой — ни одной подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из девяти и пять двойных ошибок.
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Это крупнейший финал в карьере 19-летней Кори Гауфф на турнирах под эгидой WTA. Американская теннисистка в этом году уже становилась обладательницей титулов в Вашингтоне и в Окленде.
Призовой фонд турнира составил $ 2 788 468.
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