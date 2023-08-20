Кори Гауфф прокомментировала свою победу на турнире WTA-1000 в Цинциннати

Американская теннисистка, седьмая ракетка мира Кори Гауфф прокомментировала свою победу на хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США): в финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Каролину Мухову. На данный момент этот титул стал самым крупным в карьере 19-летней спортсменки.
«Это невероятно. После всего, что случилось в начале лета – особенно в Европе, – я просто рада переживать этот момент. Я провела много ночей в одиночестве, плакала, пыталась разобраться. Мне ещё во многом нужно разобраться. И я благодарю бога за то, что он прикрыл меня тогда.
Самая большая благодарность — моим родителям. Моя мама — моя эмоциональная поддержка. Мой папа… Он — причина, по которой я сейчас здесь. Причина, по которой я играю в теннис. Он — причина, по которой я верю, что могу это делать.
И, Каролина… Я всегда наблюдала за тобой и говорила, что ты невероятный игрок. Приятно видеть тебя здоровой в туре. Думаю, ты будешь продолжать бороться. Уверена, что у нас будет ещё много таких турниров и, надеюсь, на ещё большем корте, чем этот», — сказала Кори Гауфф на церемонии награждения.
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