Камилла Рахимова уступила в финале турнира в Стэнфорде

Российская теннисистка Камилла Рахимова (80-я в рейтинге WTA) уступила в финале челленджера в Стэнфорде (США). Спортсменка проиграла 158-й ракетке мира из Китая Ван Яфань. Их встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0.

Борьба в финале Стэнфорда продолжалась 1 час 8 минут. Камилла Рахимова по ходу встречи выполнила один эйс, не реализовала ни одного брейк-пойнта из единственной попытки и допустила пять двойных ошибок. На счету Ван Яфань — четыре подачи навылет, пять реализованных брейк-пойнтов из шести и ни одной двойной ошибки.

В этом году лучшим результатом спортсменки стало участие в полуфинальном матче на грунтовом турнире в Боготе (Колумбия), тогда россиянка в трёх сетах проиграла американской теннисистке Питон Стирнс со счётом 3:6, 6:2, 6:2.