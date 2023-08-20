Шевченко снялся с матча первого круга турнира в Уинстон-Сейлеме по ходу третьего сета

Российский теннисист Александр Шевченко, 88-я ракетка мира, снялся с матча первого круга хардового турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США). Спортсмен отказался продолжить матч в третьем сете при счёте 0:4 в пользу соперника, швейцарца Марка-Андреа Хюслера, 86-й ракетки мира. В итоге встреча завершилась при счёте 3:6, 6:4, 0:4. Причина снятия Шевченко с турнира пока неизвестна.

Спортсмены к моменту окончания встречи провели на корте 1 час 33 минуты. Александр Шевченко по ходу матча выполнил шесть эйсов, реализовал один брейк-пойнт из трёх и допустил шесть двойных ошибок. На счету Марка-Андреа Хюслера — семь подач навылет, три реализованных брейк-пойнта из шести и три двойные ошибки.

Далее швейцарский теннисист встретится с французом Ришаром Гаске.