Винус Уильямс снялась с матча с Миррой Андреевой на турнире в Кливленде

Американская теннисистка Винус Уильямс снялась с турнира в Кливленде, где в матче первого круга должна была провести матч с российской теннисисткой Миррой Андреевой.

«Мне так жаль, что я не смогу выступить в Кливленде. Я всегда хотела играть в теннис на родине, так что я действительно с нетерпением ждала этого. Я ждала этих матчей, чтобы подготовиться к Открытому чемпионату США. Но, к сожалению, моё колено просто неправильно себя ведёт. Это просто не помогает мне сейчас находиться на корте. И это такой облом. Я просто расстроена из-за этого, но я собираюсь поработать над собой и попытаться взять себя в руки, чтобы быть на Открытом чемпионате», — приводит слова Винус Уильямс Cleveland Plain Dealer.

Турнир в Кливленде проходит с 20 по 28 августа.