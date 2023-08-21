Винус Уильямс снялась с матча с Миррой Андреевой на турнире в Кливленде

Американская теннисистка Винус Уильямс снялась с турнира в Кливленде, где в матче первого круга должна была провести матч с российской теннисисткой Миррой Андреевой.
«Мне так жаль, что я не смогу выступить в Кливленде. Я всегда хотела играть в теннис на родине, так что я действительно с нетерпением ждала этого. Я ждала этих матчей, чтобы подготовиться к Открытому чемпионату США. Но, к сожалению, моё колено просто неправильно себя ведёт. Это просто не помогает мне сейчас находиться на корте. И это такой облом. Я просто расстроена из-за этого, но я собираюсь поработать над собой и попытаться взять себя в руки, чтобы быть на Открытом чемпионате», — приводит слова Винус Уильямс Cleveland Plain Dealer.
Турнир в Кливленде проходит с 20 по 28 августа.
- 21 августа 2023
-
01:40
-
00:59
- 20 августа 2023
-
23:57
-
23:50
-
23:45
-
23:45
-
23:26
-
22:36
-
21:50
-
21:41
-
21:15
-
18:14
-
17:59
-
17:30
-
15:55
-
15:44
-
15:16
-
13:42
-
12:57
-
12:43
-
12:21
-
11:38
-
11:27
-
10:34
-
10:29
-
10:07
-
09:57
-
09:54
-
09:49
-
09:32
-
09:00
-
05:07
-
02:35
-
00:50
-
00:45