Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса и стал победителем «Мастерса» в Цинциннати
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Завершился финальный матч турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором встретились серб Новак Джокович (вторая ракетка мира) и представитель Испании Карлос Алькарас (первая ракетка мира). Джокович обыграл соперника со счётом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) и стал победителем соревнований.
Продолжительность встречи составила 3 часа 49 минут. За это время Джокович выполнил две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 16. Карлос Алькарас исполнил 11 эйсов, совершил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти заработанных.
Призовой фонд турнира в Цинциннати составил $ 6 600 000. Его прошлым победителем является хорватский теннисист Борна Чорич.
Цинциннати (м). Финал
20 августа 2023, воскресенье. 23:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 7
|6 4
|
|7 9
|7 7
2
Новак Джокович
Н. Джокович
Комментарии
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