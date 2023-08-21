Новак Джокович вышел на чистое третье место по количеству титулов ATP

Сербский теннисист Новак Джокович завоевал свой 95-й трофей ATP.

Благодаря этому он поднялся на чистое третье место в рейтинге самых титулованных теннисистов. Серб обошёл бывшую первую ракетку мира, восьмикратного победителя турниров «Большого шлема» Ивана Лендла.

Рекорд принадлежит восьмикратному победителю турниров «Большого шлема» американцу Джимми Коннорсу, на счету которого 109 трофеев. На втором месте располагается швейцарец Роджер Федерер (103).

Напомним, в финальном матче турнира в Цинциннати Джокивич обыграл представителя Испании, первую ракетку мира Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4). Соперники провели на корте 3 часа 49 минут. Призовой фонд турнира в Цинциннати составил $ 6 600 000.