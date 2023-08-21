Джокович и Алькарас провели самый продолжительный финал турнира ATP-1000 серии «Мастерс»

Завершился финальный матч турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором встретились серб Новак Джокович (вторая ракетка мира) и представитель Испании Карлос Алькарас (первая ракетка мира). Джокович обыграл соперника со счётом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) и стал победителем соревнований.

Продолжительность встречи составила 3 часа 49 минут — это самый длинный финал в истории турнира категории ATP-1000 серии «Мастерс».

Благодаря победе Новака Джоковича над Карлосом Алькарасом в финале соревнований сербский спортсмен поднялся на чистое третье место в рейтинге самых титулованных теннисистов. Серб обошёл бывшую первую ракетку мира, восьмикратного победителя турниров «Большого шлема» Ивана Лендла.