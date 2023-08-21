Джокович порвал на себе футболку после победы над Алькарасом в финале турнира в Цинциннати
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Сербский теннисист Новак Джокович эмоционально отреагировал на победу в турнире в Цинциннате. Напомним, в решающем матче турнира серб обыграл испанца, первую ракетку мира Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).
После победы Джокович порвал на себе футболку.
Продолжительность встречи составила 3 часа 39 минут.
Отметим, Джоковичу удалось сравнять счёт в личных встречах с Алькарасом – 2-2. До турнира в Цинциннати Джокович встречался с Алькарасом в финале Уимблдона, который состоялся 16 июля и тогда победу одержал испанец.
Ранее сообщалось, что Джокович завоевал свой 95-й титул и вышел на чистое третье место по количеству трофеев ATP в Открытой эре. Он уступает только Джимми Коннорсу (109) и Роджеру Федереру (103).
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