Джокович обратился к Алькарасу после финального матча на турнире в Цинциннати

Cербский теннисист Новак Джокович обратился к испанцу Карлосу Алькарасу после финального матча на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Столько нужно сказать, а сил так мало. Хочу выразить уважение Карлосу и его команде. Мы все словами не можем выразить восхищение тем, что ты делаешь на корте.

Ты потрясающий человек и чемпион. Многим никогда не удаётся достичь тех высот, которых ты достиг за последние два-три года. И ты никогда не сдаёшься. Мне это в тебе очень нравится, но хотелось бы, чтобы иногда ты проводил розыгрыши попроще», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Напомним, завершился финальный матч турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором встретились серб Новак Джокович (вторая ракетка мира) и представитель Испании Карлос Алькарас (первая ракетка мира). Джокович обыграл соперника со счётом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) и стал победителем соревнований.