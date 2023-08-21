Джокович — о финале с Алькарасом: один из самых тяжёлых и интересных матчей в моей жизни

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал итоги финального матча с испанцем Карлосом Алькарасом на турнире ATP-1000 серии «Мастерс».

«Один из самых тяжёлых и интересных матчей в моей жизни. Было ощущение, что это финал «Большого шлема». И я надеюсь, что через несколько недель мы встретимся в финале в Нью-Йорке. Это было бы здорово. Для зрителей. Возможно, не для меня», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Напомним, завершился финальный матч турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором встретились серб Новак Джокович (вторая ракетка мира) и представитель Испании Карлос Алькарас (первая ракетка мира). Джокович обыграл соперника со счётом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) и стал победителем соревнований.