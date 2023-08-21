Алькарас заплакал после поражения от Джоковича в финале турнира в Цинциннати
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Испанский теннисист Карлос Алькарас не смог сдержать эмоций после поражения от серба Новака Джоковича в финале турнира в Цинциннати.
После матча испанец заплакал, сев на скамейку.
Финальный матч турнира в Цинциннати продлился 3 часа 49 минут — это самый длинный финал в истории турнира категории ATP-1000 серии «Мастерс».
Джоковичу удалось сравнять счёт в личных встречах с Алькарасом – 2-2. До турнира в Цинциннати Джокович встречался с Алькарасом в финале Уимблдона, который состоялся 16 июля и тогда победу одержал испанец.
Джокович завоевал свой 95-й титул и вышел на чистое третье место по количеству трофеев ATP в Открытой эре. По этому показателю серб уступает только Джимми Коннорсу (109) и Роджеру Федереру (103).
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