Алькарас заплакал после поражения от Джоковича в финале турнира в Цинциннати

Испанский теннисист Карлос Алькарас не смог сдержать эмоций после поражения от серба Новака Джоковича в финале турнира в Цинциннати.

После матча испанец заплакал, сев на скамейку.

Финальный матч турнира в Цинциннати продлился 3 часа 49 минут — это самый длинный финал в истории турнира категории ATP-1000 серии «Мастерс».

Джоковичу удалось сравнять счёт в личных встречах с Алькарасом – 2-2. До турнира в Цинциннати Джокович встречался с Алькарасом в финале Уимблдона, который состоялся 16 июля и тогда победу одержал испанец.

Джокович завоевал свой 95-й титул и вышел на чистое третье место по количеству трофеев ATP в Открытой эре. По этому показателю серб уступает только Джимми Коннорсу (109) и Роджеру Федереру (103).