Алькарас обратился к Джоковичу после финального матча на турнире в Цинциннати

Испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к сербу Новаку Джоковичу по окончании финального матча на «Мастерсе» в Цинциннати.

«Потрясающе играть против тебя, делить с тобой площадку, учиться у тебя. Я многому научился у такого чемпиона, как ты. Поздравляю вас и вашу команду», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Финальный матч турнира в Цинциннати продлился 3 часа 49 минут — это самый длинный финал в истории турнира категории ATP-1000 серии «Мастерс».

Джоковичу удалось сравнять счёт в личных встречах с Алькарасом – 2-2. До турнира в Цинциннати Джокович встречался с Алькарасом в финале Уимблдона, который состоялся 16 июля и тогда победу одержал испанец.

Джокович завоевал свой 95-й титул и вышел на чистое третье место по количеству трофеев ATP в Открытой эре. По этому показателю серб уступает только Джимми Коннорсу (109) и Роджеру Федереру (103).