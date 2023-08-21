Джокович сократил отставание от Алькараса в рейтинге ATP

Обновился рейтинг 52 недель ATP. Первое место сохранил за собой испанский теннисист Карлос Алькарас (9815 очков).
Новак Джокович, обыгравший Алькараса в финале «Мастерса» в Цинциннати со счётом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4), сократил отставание от лидера. У Новака 9795 очков.
На третьем месте находится Даниил Медведев. Хольгер Руне поднялся на четвёртую строчку, а Каспер Рууд — на пятую. Янник Синнер остался на шестом месте, а Стефанос Циципас теперь располагается на седьмой строчке рейтинга. На восьмом месте находится Андрей Рублёв, на девятом — Тейлор Фритц, а на десятом — Фрэнсис Тиафо.
Карен Хачанов остался на 11-м месте в мировом рейтинге, Роман Сафиуллин поднялся на 61-ю строчку, а Аслан Карацев опустился на 76-ю. Александр Шевченко поднялся на 84-е место, а Павел Котов — на 97-е.
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