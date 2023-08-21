Опубликован обновлённый рейтинг WTA, Касаткина вновь стала первой ракеткой России

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Опубликован обновлённый мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации. В первой десятке произошло несколько изменений. Каролина Мухова из Чехии после финала в Цинциннати отыграла семь позиций и вошла в топ-10, американская теннисистка Кори Гауфф стала шестой, уступив седьмую позицию Каролин Гарсии из Франции. Петра Квитова покинула десятку лучших и теперь занимает 11-ю строчку.

Лидерство сохранила Ига Свёнтек из Польши (9955 очков). На втором месте находится Арина Соболенко из Беларуси (8746), на третьем — Джессика Пегула из США (5945).

Четвёртое место занимает Елена Рыбакина (Казахстан), пятое — Онс Жабер (Тунис), шестое — Кори Гауфф (США), седьмое — Каролин Гарсия (Франция), восьмое — Мария Саккари (Греция), девятое — Маркета Вондроушова (Чехия), а десятое — Каролина Мухова (Чехия).

Россиянка Людмила Самсонова опустилась на две строчки, уступив первое место в рейтинге России Дарье Касаткиной, которая занимает 13-ю строчку.

Вероника Кудерметова сохранила 16-ю строчку, Екатерина Александрова находится на 22-й позиции, Анастасия Потапова — на 27-й. Анна Блинкова сохранила 39-е место, Элина Аванесян – 64-я, Мирра Андреева – 67-я. Камилла Рахимова располагается на 78-й позиции, Диана Шнайдер – на 85-й строчке, Анна Калинская – 87-я. а Анастасия Павлюченкова — 99-я.