Видеообзор победы Джоковича над Алькарасом в финале турнира в Цинциннати

Ночью завершился финальный матч турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором встретились серб Новак Джокович (вторая ракетка мира) и представитель Испании Карлос Алькарас (первая ракетка мира). Джокович обыграл соперника со счётом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) и стал победителем соревнований.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор финальной встречи.

Видео доступно в YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Продолжительность встречи составила 3 часа 49 минут. За это время Джокович выполнил две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 16. Карлос Алькарас исполнил 11 эйсов, совершил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти заработанных.

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил $ 6,6 млн. Его прошлым победителем является хорватский теннисист Борна Чорич.