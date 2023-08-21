Алькарас лидирует в Чемпионской гонке ATP, Зверев поднялся на восьмое место

Появился обновлённый рейтинг Чемпионской гонки ATP. Испанский теннисист Карлос Алькарас продолжает лидировать, у него 7455 очков.

На втором месте находится сербский теннисист Новак Джокович (6945 очков), после победы в «Мастерсе» в Цинциннати он сократил отставание от Алькараса. Третьим идёт россиянин Даниил Медведев (5390).

На четвёртом месте находится итальянец Янник Синнер (4185), на пятом — грек Стефанос Циципас (3525), на шестом — россиянин Андрей Рублёв (3280), на седьмом — датчанин Хольгер Руне (3045), на восьмом — немец Александр Зверев (2670), на девятом — американец Тейлор Фритц (2650), а на десятом — норвежец Каспер Рууд (2580). Россиянин Карен Хачанов находится на 13-й строчке рейтинга.