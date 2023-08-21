Обновилась таблица Чемпионской гонки WTA, Касаткина — на 11-й позиции

Обновился рейтинг Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации. В первой десятке произошло несколько изменений: американская теннисистка Кори Гауфф после победы в турнире в Цинциннати поднялась на две строчки и теперь занимает пятую позицию, Каролина Мухова отыграла два места и теперь восьмая. Арина Соболенко из Беларуси остаётся на первом месте, набрав 6910 очков.

Представительница Польши Ига Свёнтек – на второй строчке (6665 очков). На третьей позиции располагается Елена Рыбакина из Казахстана (5346).

На четвёртом месте находится Джессика Пегула (США), на пятом — Кори Гауфф (США), на шестом — Маркета Вондроушова (Чехия), на седьмом — Онс Жабер (Тунис), на восьмом — Каролина Мухова (Чехия), на девятом — Петра Квитова (Чехия), а на десятом — Белинда Бенчич (Швейцария).

Выше всех из россиянок находится Дарья Касаткина, она отыграла три строчки и теперь располагается на 11-й позиции рейтинга Чемпионской гонки WTA. Вероника Кудерметова занимает 17-е место, Людмила Самсонова – на 18-й строчке, Екатерина Александрова — 23-я, а Анастасия Потапова – 24-я.