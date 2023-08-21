Обновилась таблица Чемпионской гонки WTA, Касаткина — на 11-й позиции

Обновился рейтинг Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации. В первой десятке произошло несколько изменений: американская теннисистка Кори Гауфф после победы в турнире в Цинциннати поднялась на две строчки и теперь занимает пятую позицию, Каролина Мухова отыграла два места и теперь восьмая. Арина Соболенко из Беларуси остаётся на первом месте, набрав 6910 очков.
Представительница Польши Ига Свёнтек – на второй строчке (6665 очков). На третьей позиции располагается Елена Рыбакина из Казахстана (5346).
На четвёртом месте находится Джессика Пегула (США), на пятом — Кори Гауфф (США), на шестом — Маркета Вондроушова (Чехия), на седьмом — Онс Жабер (Тунис), на восьмом — Каролина Мухова (Чехия), на девятом — Петра Квитова (Чехия), а на десятом — Белинда Бенчич (Швейцария).
Выше всех из россиянок находится Дарья Касаткина, она отыграла три строчки и теперь располагается на 11-й позиции рейтинга Чемпионской гонки WTA. Вероника Кудерметова занимает 17-е место, Людмила Самсонова – на 18-й строчке, Екатерина Александрова — 23-я, а Анастасия Потапова – 24-я.
- 21 августа 2023
-
10:36
-
10:10
-
10:00
-
09:57
-
09:47
-
09:41
-
09:17
-
04:56
-
04:30
-
04:30
-
04:22
-
04:11
-
04:10
-
03:49
-
03:35
-
02:05
-
01:40
-
00:59
- 20 августа 2023
-
23:57
-
23:50
-
23:45
-
23:45
-
23:26
-
22:36
-
21:50
-
21:41
-
21:15
-
18:14
-
17:59
-
17:30
-
15:55
-
15:44
-
15:16
-
13:42
-
12:57