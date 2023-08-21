«Будет тяжело играть на протяжении сезона». Свёнтек — о расширении турниров до 14 дней

Польская теннисистка Ига Свёнтек считает, что расширение турниров категории WTA-1000 до двух недель заставит многих игроков пропускать соревнования, так как это довольно тяжело для организма.
«Думаю, что надо спросить об этом бывших игроков, потому что у них больше опыта в подобных ситуациях. Я точно знаю, что иметь выходной во время турнира — совсем другое дело. Вы всё ещё думаете о своих матчах и о том, что можно улучшить.
Непохоже, что вы можете многого добиться с точки зрения практики, потому что в основном вы просто ловите ритм в течение одного турнира, потому что вам нужно оставаться свежим для матчей. В этом плане будет сложно.
Я не знаю, что лучше. Посмотрим. Но я думаю, что нам будет тяжело играть на протяжении всего сезона. Нам придётся решить вопрос о пропуске одного из этих турниров», – приводит слова Свёнтек Tennis Infinity.
- 21 августа 2023
-
10:54
-
10:36
-
10:10
-
10:00
-
09:57
-
09:47
-
09:41
-
09:17
-
04:56
-
04:30
-
04:30
-
04:22
-
04:11
-
04:10
-
03:49
-
03:35
-
02:05
-
01:40
-
00:59
- 20 августа 2023
-
23:57
-
23:50
-
23:45
-
23:45
-
23:26
-
22:36
-
21:50
-
21:41
-
21:15
-
18:14
-
17:59
-
17:30
-
15:55
-
15:44
-
15:16
-
13:42