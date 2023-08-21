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«Будет тяжело играть на протяжении сезона». Свёнтек — о расширении турниров до 14 дней

«Будет тяжело играть на протяжении сезона». Свёнтек — о расширении турниров до 14 дней
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Польская теннисистка Ига Свёнтек считает, что расширение турниров категории WTA-1000 до двух недель заставит многих игроков пропускать соревнования, так как это довольно тяжело для организма.

«Думаю, что надо спросить об этом бывших игроков, потому что у них больше опыта в подобных ситуациях. Я точно знаю, что иметь выходной во время турнира — совсем другое дело. Вы всё ещё думаете о своих матчах и о том, что можно улучшить.

Непохоже, что вы можете многого добиться с точки зрения практики, потому что в основном вы просто ловите ритм в течение одного турнира, потому что вам нужно оставаться свежим для матчей. В этом плане будет сложно.

Я не знаю, что лучше. Посмотрим. Но я думаю, что нам будет тяжело играть на протяжении всего сезона. Нам придётся решить вопрос о пропуске одного из этих турниров», – приводит слова Свёнтек Tennis Infinity.

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