Ольховский: надеюсь, что Медведев и Рублёв покажут реальную силу на US Open

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от выступления Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Открытом чемпионате США, который начнётся на следующей неделе.

«Мне кажется, что ребята сыграли ниже своих возможностей. Сейчас у них есть время, чтобы подготовиться к Открытому чемпионату США. В этом году Андрей показывал хорошие результаты на турнирах «Большого шлема», два раза выходил в четвертьфинал, Даниил выходил в полуфинал Уимблдона, так что ребята умеют подходить к таким турнирам в хорошей форме. На Открытом чемпионате США матчи будут проходить из пяти сетов, так что я надеюсь, что там наши теннисисты покажут свою реальную силу», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.