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Бросит ли Медведев вызов на US Open — 2023 новой «Большой двойке» — Джоковичу и Алькарасу?

Ровно через неделю, 28 августа, в Нью-Йорке стартует Открытый чемпионат США — финальный турнир «Большого шлема» в текущем сезоне.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: бросит ли Даниил Медведев вызов на US Open – 2023 новой «Большой двойке» – Джоковичу и Алькарасу?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Даниил Медведев уже находится в Нью-Йорке (США), где вскоре стартует US Open. Турнир в 2023 году пройдёт с 28 августа по 10 сентября.

Напомним, Даниил Медведев становился чемпионом US Open в 2021 году, другой российский теннисист Андрей Рублёв трижды доходил до четвертьфинала (2017, 2020, 2022), а Карен Хачанов в 2022 году дошёл до полуфинала турнира.

В предыдущем турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США) серб Новак Джокович (вторая ракетка мира) обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса (первая ракетка мира) со счётом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) и стал победителем соревнований.