Гарбинье Мугуруса опубликовала фото в купальнике с отдыха в Швейцарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса опубликовала в социальных сетях фото в купальнике с отдыха на озере Леман, что находится в швейцарских Альпах. Теннисистка проводила время, занимаясь сапсёрфингом.

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

«Моё любимое озеро», — подписала фото Мугуруса.

В начале апреля Мугуруса объявила, что пропустит грунтовый и травяной сезоны. Теннисистка решила продлить времяпрепровождение с семьёй и друзьями. Позднее, в мае Гарбинье объявила о помолвке со своим бойфрендом. Избранником испанки стал 38-летний Артур Борхес. Артур является директором отдела индивидуального пошива бренда Tom Ford.

На данный момент неизвестно, на каком турнире Мугуруса планирует вернуться в тур.