Гарбинье Мугуруса опубликовала фото в купальнике с отдыха в Швейцарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса опубликовала в социальных сетях фото в купальнике с отдыха на озере Леман, что находится в швейцарских Альпах. Теннисистка проводила время, занимаясь сапсёрфингом.
Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы
Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы
Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы
«Моё любимое озеро», — подписала фото Мугуруса.
В начале апреля Мугуруса объявила, что пропустит грунтовый и травяной сезоны. Теннисистка решила продлить времяпрепровождение с семьёй и друзьями. Позднее, в мае Гарбинье объявила о помолвке со своим бойфрендом. Избранником испанки стал 38-летний Артур Борхес. Артур является директором отдела индивидуального пошива бренда Tom Ford.
На данный момент неизвестно, на каком турнире Мугуруса планирует вернуться в тур.
- 21 августа 2023
-
18:05
-
17:54
-
17:45
-
17:30
-
16:35
-
13:34
-
12:28
-
10:54
-
10:36
-
10:10
-
10:00
-
09:57
-
09:47
-
09:41
-
09:17
-
04:56
-
04:30
-
04:30
-
04:22
-
04:11
-
04:10
-
03:49
-
03:35
-
02:05
-
01:40
-
00:59
- 20 августа 2023
-
23:57
-
23:50
-
23:45
-
23:45
-
23:26
-
22:36
-
21:50
-
21:41
-
21:15