Мухова — о конкуренции среди чешек: похоже, чтобы попасть на ОИ, нужно быть в топ-10
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Финалистка «Ролан Гаррос» — 2023, 10-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова иронично высказалась о своих шансах попасть на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция) на фоне невероятной конкуренции среди теннисисток из Чехии. В данный момент в топ-15 рейтинга WTA находятся четыре чешки.
«Похоже, чтобы попасть на Олимпиаду, нужно быть в топ-10. На самом деле, я об этом и не думаю. Я никогда не участвовала в Олимпийских играх, но очень хотела бы. Это большая мотивация и цель на следующий год. Пока не думаю об этом, но постараюсь получить место. Да, в Чехии очень, очень сложный отбор. Будет весело (смеётся)», — сказала Мухова на пресс-конференции после поражение в финале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
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