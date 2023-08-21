Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мухова — о конкуренции среди чешек: похоже, чтобы попасть на ОИ, нужно быть в топ-10

Мухова — о конкуренции среди чешек: похоже, чтобы попасть на ОИ, нужно быть в топ-10
Комментарии

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2023, 10-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова иронично высказалась о своих шансах попасть на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция) на фоне невероятной конкуренции среди теннисисток из Чехии. В данный момент в топ-15 рейтинга WTA находятся четыре чешки.

«Похоже, чтобы попасть на Олимпиаду, нужно быть в топ-10. На самом деле, я об этом и не думаю. Я никогда не участвовала в Олимпийских играх, но очень хотела бы. Это большая мотивация и цель на следующий год. Пока не думаю об этом, но постараюсь получить место. Да, в Чехии очень, очень сложный отбор. Будет весело (смеётся)», — сказала Мухова на пресс-конференции после поражение в финале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Материалы по теме
3 топ-матча понедельника в теннисе: у Мирры Андреевой поменялась соперница
3 топ-матча понедельника в теннисе: у Мирры Андреевой поменялась соперница
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023