«Отправляюсь в Нью-Йорк». Арина Соболенко опубликовала свежие фото

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях забавные фотографии из Цинциннати (США).

Напомним, 25-летняя Соболенко (2) дошла до полуфинала турнира категории WTA-1000 в Цинциннати, где со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 2:6 проиграла финалистке «Ролан Гаррос» — 2023 чешке Каролине Муховой.

«Отправляюсь в Нью-Йорк», — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Цинциннати стал для Соболенко последним подготовительным турниром перед Открытым чемпионатом США — 2023. Соревнования у женщин пройдут с 28 августа по 9 сентября. В прошлом году на US Open Арина дошла до полуфинала, где со счётом 6:3, 1:6, 4:6 проиграла будущей чемпионке, польке Иге Свёнтек.