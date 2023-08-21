Мирра Андреева — Тамара Корпач: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире в Кливленде
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Сегодня, 21 августа, 67-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева начнёт свой путь на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США). В матче первого круга Андреева сразится с 77-м номером рейтинга WTA, немкой Тамарой Корпач (LL). Поединок поставлен третьим запуском на Центральном корте и начнётся приблизительно в 21:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Тамара Корпач в первом круге турнира в Кливленде.
Кливленд. 1-й круг
21 августа 2023, понедельник. 22:00 МСК
67
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
77
Тамара Корпач
Т. Корпач
Счёт личных встреч теннисисток — 1-0 в пользу Андреевой. Встречались они чуть меньше двух месяцев назад, в финале квалификации Уимблдона-2023. Мирра тогда, ведя со счётом 7:5, 5:3, проиграла вторую партию, но сразу собралась в третьей — 7:5, 5:7, 6:2.
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