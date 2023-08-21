Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко — Жабер: ничего не могу поделать со своей любовью к тебе

Соболенко — Жабер: ничего не могу поделать со своей любовью к тебе
Комментарии

Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер опубликовала в социальных сетях фото из раздевалки на US Open – 2023. Жабер продемонстрировала, что её шкафчик соседствует со шкафчиком чемпионки Australian Open – 2023, второй ракетки мира, белоруски Арины Соболенко.

«Арина Соболенко постоянно следует за мной», — подписала фото Жабер.

Соболенко отреагировала на фото Жабер, написав: «Ничего не могу поделать со своей любовью к тебе».

Открытый чемпионат США — 2023 у женщин пройдёт с 28 августа по 9 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.

Материалы по теме
Медведева уже списали на US Open. Но он должен бросить вызов новой «Большой двойке»
Медведева уже списали на US Open. Но он должен бросить вызов новой «Большой двойке»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023