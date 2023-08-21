Соболенко — Жабер: ничего не могу поделать со своей любовью к тебе
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Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер опубликовала в социальных сетях фото из раздевалки на US Open – 2023. Жабер продемонстрировала, что её шкафчик соседствует со шкафчиком чемпионки Australian Open – 2023, второй ракетки мира, белоруски Арины Соболенко.
«Арина Соболенко постоянно следует за мной», — подписала фото Жабер.
Соболенко отреагировала на фото Жабер, написав: «Ничего не могу поделать со своей любовью к тебе».
Открытый чемпионат США — 2023 у женщин пройдёт с 28 августа по 9 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.
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